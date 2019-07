USA et Russie vont discuter d'un nouvel accord sur les forces nucléaires

WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - Des représentants des Etats-Unis et de la Russie ont prévu de se rencontrer mercredi à Genève pour évoquer le principe d'un nouvel accord sur les armes nucléaires qui pourrait éventuellement inclure la Chine, a-t-on appris lundi de haut représentants de l'administration américaine.

Washington puis Moscou ont annoncé en février dernier qu'ils cessaient de respecter le traité de 1987 sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI), pacte dont ils doivent officiellement se retirer début août.

Donald Trump a dit vouloir un accord "nouvelle génération" avec la Russie et la Chine qui couvriraient l'ensemble des armes nucléaires, et non plus seulement les missiles de croisière et balistiques lancés depuis le sol d'une portée de 500 km à 5.500 km.

Le président américain a évoqué la question lors d'entretiens bilatéraux avec ses homologues russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, notamment lors du sommet du G20 au Japon le mois dernier.

L'un des représentants américains a déclaré que l'intérêt de la réunion de mercredi serait notamment de connaître la position des Russes vis-à-vis de la Chine.

"Nous avons le sentiment d'être arrivés à un point où l'on peut essayer de reprendre le sujet", a dit un autre représentant. (Roberta Rampton; Jean Terzian pour le service français)