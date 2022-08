USA et Taiwan vont lancer des négociations commerciales formelles

TAIPEI, 18 août (Reuters) - Les Etats-Unis et Taiwan sont convenus mercredi de lancer des négociations commerciales dans le cadre d'une nouvelle initiative, déclarant vouloir conclure des accords aux "résultats économiques significatifs", un signe supplémentaire du soutien accru de Washington à Taipei.

L'Initiative americano-taïwanaise pour le commerce du XXIe siècle a été dévoilée en juin, seulement quelques jours après que l'administration du président américain Joe Biden a exclu l'île d'un projet économique pour l'Asie destiné à contrer l'influence grandissante de la Chine, qui revendique Taiwan comme une province renégate.

Un consensus a été obtenu pour débuter les négociations, ont fait savoir les services de la représentante américaine au Commerce, et un premier cycle de discussions sera organisé à l'automne.

"Nous prévoyons de suivre un programme ambitieux pour conclure des engagements à haut niveau et atteindre des résultats significatifs couvrant les onze domaines commerciaux du mandat de négociation qui aideront à bâtir un XXIe siècle économique plus équitable, plus prospère et résilient", a déclaré dans un communiqué la vice-représentante américaine au Commerce, Sarah Bianchi.

Aucune mention n'a été faite d'un possible accord plus large de libre-échange, comme le souhaite fortement Taiwan.

En dépit de l'absence de liens diplomatiques formels avec l'île, les Etats-Unis cherchent à renforcer leur soutien à Taiwan, particulièrement sur fond de pressions accrues de la Chine. (Reportage Ben Blanchard; version française Jean Terzian)