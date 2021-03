USA et UE conviennent de coopérer sur la Chine et la Russie

WASHINGTON, 24 mars (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne sont convenus de relancer le dialogue bilatéral sur la Chine et de collaborer pour répondre au "comportement défiant" de la Russie, selon un communiqué publié conjointement mercredi par le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Washington et Bruxelles ont admis partager la vision que les relations avec Pékin étaient "multiformes, avec des éléments de coopération, de concurrence et une rivalité systémique", est-il écrit dans le communiqué.

Au cours de leur entretien à Bruxelles, Antony Blinken et Josep Borrell ont évoqué la coopération dans la lutte contre le changement climatique, les vaccins contre le coronavirus, l'Iran et la Turquie.

(Doina Chiacu et Eric Beech; version française Jean Terzian)