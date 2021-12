USA: faible hausse des ventes au détail en novembre (gouvernement)

Washington (awp/afp) - Le montant total des ventes au détail aux États-Unis a augmenté moins que prévu en novembre, qui voit le lancement des achats de fin d'année, la hausse restant notamment tirée par les ventes d'essence, dont les prix restent très élevés.

Le total des ventes s'est élevé à 639,8 milliards de dollars, soit 0,3% de plus qu'en octobre, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce. C'est moins que la hausse de 0,8% attendue par les analystes. Mais la hausse est forte par rapport à novembre 2020: +18,2%.

Le montant total a toutefois été gonflé par l'inflation, qui est désormais au plus haut depuis près de 40 ans.

Les ventes au détail d'octobre ont par ailleurs été un peu plus élevées qu'initialement annoncé: le département du Commerce a révisé les données à +1,8% au lieu de +1,7%.

La plus forte hausse est observée dans les stations-service: +1,7% par rapport au mois dernier, et +52,3% par rapport à novembre 2020.

Cela n'est pas uniquement dû au fait que les Américains achètent plus d'essence, mais surtout au fait que les prix ont augmenté durant des mois, avant de se tasser légèrement ces dernières semaines.

Les magasins d'alimentation et de boissons ont enregistré une hausse de 1,3% de leurs ventes sur un mois et de 8,6% sur un an.

De plus, alors que les achats des fêtes de fin d'année commencent, les magasins d'articles de sport, de musiques, de loisirs, et les librairies, ont également vu leurs ventes grimper de 1,3% sur un mois, et même de 20% sur un an.

En revanche, les magasins d'électronique et d'électroménager sont à la peine, avec des ventes en retrait de 4,6% sur un mois. Sur un an, cependant, la hausse est de 16,8%.

La consommation est le moteur de l'économie américaine, et les ventes au détail permettent de prendre le pouls de la première économie du monde.

L'inflation s'est élevée à 6,8% en novembre par rapport à novembre 2020, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) du département du Travail. C'est la plus forte hausse des prix enregistrée depuis juin 1982.

afp/rp