USA: fort rebond de l'activité dans la région de Philadelphie en juillet

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) a fortement rebondi en juillet, effaçant en totalité le coup de frein enregistré en juin, selon l'indice de l'antenne locale de la Réserve fédérale (Fed) publié jeudi.

L'indicateur est passé d'une quasi-stagnation en juin (+0,3 point) à une hausse marquée (+21,8 points) qui est, en outre, très supérieure à la hausse attendue par les analystes (+5 points).

Le mois dernier, cet indice était tombé à son plus bas niveau depuis février, où il était tombé en dessous de zéro pour un mois.

L'indice mesure la perception de la conjoncture par les industriels de la troisième plus importante région de la Réserve fédérale, à travers l'activité de leurs entreprises. Il indique une expansion de l'activité lorsqu'il est au-dessus de zéro et une contraction dès qu'il s'affiche en dessous.

Parmi les différentes composantes de l'indice, celles mesurant les nouvelles commandes, qui reflètent la demande pour les produits manufacturés, ont atteint 18,9 points.

Sur le front de l'emploi, plus de 36% des entreprises affirment encore embaucher tandis que seules 6% d'entre elles ont réduit leur personnel.

"Les prix payés et les prix perçus ont tous deux augmenté ce mois-ci, mais ils demeurent bien inférieurs à leurs niveaux enregistrés ces dernières années", commente la Fed dans un communiqué.

Les industriels se montrent aussi beaucoup plus optimistes pour l'avenir. L'indice portant sur les six mois à venir a progressé de 16,6 points par rapport à juin, atteignant son niveau le plus élevé depuis mai 2018 (à 38 points).

Près de 53% des entreprises interrogées s'attendent à une hausse de leur activité dans les six mois à venir contre 15% qui prévoient un recul.

afp/buc