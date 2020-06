USA: fort rebond des ventes au détail en mai (+17,7%), plus que prévu

Washington (awp/afp) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont affiché une hausse record en mai (+ 17,7%) qui met fin à trois mois de repli grâce à la réouverture de l'économie, selon les données du département du Commerce publiées mardi.

En mai, les ventes ont représenté 485,5 milliards de dollars contre 412,6 milliards (révisé en hausse) en avril, a-t-il précisé dans un communiqué.

La hausse enregistrée en mai est nettement supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une progression de 9%.

L'augmentation est tirée par de nombreux secteurs qui avaient été quasiment mis à l'arrêt dans un effort pour endiguer la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les ventes de vêtements et d'accessoires ont bondi de 188%, celles de l'ameublement de 89,1%, les ventes des appareils électroménagers de 50,5%, les ventes dans le secteur du sport, de la musique et des livres ont augmenté de 88,2%.

Enfin, les ventes de voitures et pièces détachées ont bondi de 44,1%.

Les Etats-Unis sont entrés en récession en février après 128 mois d'expansion.

En mars et avril, l'économie a largement souffert de la fermeture des magasins jugés non essentiels tels que les restaurants, les bars, les magasins de vêtements mais aussi des hôtels et parcs de loisirs. Parallèlement, le transport aérien a été réduit à peau de chagrin.

L'administration Trump se dit convaincue que la reprise va être très forte aux troisième et quatrième trimestre alors que de nombreux économistes anticipent une reprise graduelle.

