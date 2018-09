USA: fort repli du déficit des comptes courants au 2e trimestre

Washington (awp/afp) - Le déficit des comptes courants aux Etats-Unis s'est replié plus que prévu au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés mercredi par le département du Commerce.

Il s'est établi à 101,5 milliards de dollars entre avril et juin, en données corrigées des variations saisonnières, reculant de 16,6% par rapport au trimestre précédent.

Les analystes s'attendaient à une baisse mais tablaient dans leurs prévisions médianes sur un déficit supérieur, à 103,3 milliards de dollars.

Le déficit des comptes courants reflète le déséquilibre entre les Etats-Unis et le reste du monde sur les échanges de biens et de services mais aussi sur les revenus dits primaires (rémunération, produits des investissements) et secondaires (transferts courants).

Il représente 2% du PIB contre 2,4% au premier trimestre. Un sommet avait été atteint en 2005 avec un déficit des comptes courants équivalent à 6,3% du PIB.

Le déficit s'est réduit au deuxième trimestre en raison notamment d'une baisse du déséquilibre sur les biens (-17,6 milliards de dollars) et d'une augmentation de l'excédent américain sur les échanges de services, comme les services bancaires ou le tourisme (+2,5 milliards de dollars).

Les Etats-Unis sont de très loin les plus grands emprunteurs au monde, finançant l'important déficit de leur commerce extérieur par l'afflux permanent de capitaux dans leur système financier qui plombent leur balance courante.

afp/al