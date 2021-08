USA: forte baisse des mises en chantier de logements en juillet (gouvernement)

Washington (awp/afp) - Les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 7% en juillet par rapport à juin, le secteur de la construction étant lourdement pénalisé par les prix désormais très élevé des biens immobiliers, qui découragent un nombre croissant d'acheteurs potentiels.

Le mois dernier, 1,534 million de maisons et immeubles ont commencé à être construits dans le pays, en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières, selon les données du département du Commerce publiées mercredi.

C'est un niveau moindre qu'en juin, dont les données ont par ailleurs été révisées en hausse. Le chiffre est aussi moins bon qu'attendu, puisque les analystes anticipaient une baisse moins forte, et tablaient sur 1,610 million.

Mais c'est supérieur de 2,5% au niveau de juillet 2020.

Le secteur de la construction avait bondi pendant la pandémie, porté par des taux d'intérêt historiquement bas et l'exode des cadres vers les banlieues. Le pic avait été enregistré en mars, avec 1,725 million de logements mis en chantier, le plus haut niveau depuis juillet 2006.

Signe positif cependant, les permis de construire délivrés sont repartis à la hausse, après trois mois de baisse, ce qui laisse anticiper une reprise des mises en chantier.

En effet, 1,635 million de permis ont été délivrés en rythme annualisé, soit 2,6% de plus qu'en juin et 6% de plus qu'en juillet 2020, et bien mieux qu'attendu par les analystes qui tablaient sur 1,610 million.

"La forte demande de logements et le manque de biens disponibles devraient donner aux constructeurs de bonnes raisons de maintenir de solides niveaux de construction" jusqu'à la fin de l'année, observe Oren Klachkin, économiste pour Oxford Economics.

"Cependant, les prix élevés des matériaux, le manque de travailleurs disponibles et la disponibilité limitée des terrains limitera l'activité", avertit-il.

Le coût toujours très élevé des matériaux continue de maintenir les tarifs des biens immobiliers à des niveaux souvent inabordables, décourageant une large partie des acheteurs potentiels, et faisant tomber la confiance des constructeurs en août à son plus bas niveau depuis plus d'an an, selon les données de l'Association nationale des constructeurs (NAHB) publiées mardi.

Les maisons sont aux Etats-Unis principalement construites en bois. Or, le principal matériau utilisé pour l'immobilier a vu son prix bondir avec la pandémie, jusqu'à un niveau quatre fois plus élevé qu'avant la crise.

Depuis le pic début mai, les prix se sont largement dégonflés, mais restent plus élevés qu'en 2019.

La quasi-totalité des agglomérations du pays a vu les prix des maisons individuelles, au deuxième trimestre, bondir sur un an, avec des hausses à deux chiffres pour 94% d'entre elles, selon les données de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix moyen d'une maison a grimpé de 22,9%, pour atteindre 357.900 dollars, soit 66.800 dollars de plus que l'an dernier. Et en trois ans, ce sont 46 agglomérations qui ont vu les prix prendre plus de 100.000 dollars.

En conséquence, le revenu moyen des acquéreurs a lui aussi augmenté.

afp/rp