Washington (awp/afp) - L'indice des prix de gros aux États-Unis, qui mesure l'inflation côté producteurs, a enregistré en août sa plus forte augmentation depuis plus d'un an, en raison notamment de la flambée des prix de l'essence à la pompe.

La hausse des prix a été de 0,7% par rapport à juillet, la plus forte hausse depuis juin 2022, et de 1,6% par rapport à août 2022, selon l'indice des prix à la production PPI publié jeudi par le département du Travail.

Les analystes tablaient sur une hausse de 0,4% seulement, selon le consensus de Market Watch.

"En août, 80% de la hausse des prix est imputable à une hausse de 2,0% de l'indice des prix des biens", souligne le département du Travail, qui précise que "plus de 60%" de cette hausse de prix des biens "peut être attribuée aux prix de l'essence à la pompe, qui ont bondi de 20,0%" par rapport au mois de juillet.

"A l'inverse, les prix des légumes frais et secs ont chuté de 11,5%", est-il encore indiqué.

Les prix à la production a évolué en août de manière similaire aux prix à la consommation, mesurés par l'indice CPI de l'inflation, qui a été publié mercredi, et a montré une accélération pour le deuxième mois d'affilée, en raison notamment de la hausse des prix de l'essence.

afp/buc