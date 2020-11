USA: hausse de l'activité dans les services en octobre

Washington (awp/afp) - L'activité dans les services aux Etats-Unis a augmenté en octobre pour le cinquième mois d'affilée, mais la progression est moins forte qu'en septembre et moins élevée qu'attendu, selon l'indice de l'association professionnelle ISM publié mercredi.

L'indice, qui mesure le niveau d'activité des entreprises, s'est établi à 56,6%. Il est au-dessus de 50%, seuil au-delà duquel l'activité est en croissance, mais est inférieur aux 57,8% enregistrés en septembre, ce qui montre que la progression est plus lente.

L'activité dans les services représente les deux tiers de l'économie américaine, loin devant le secteur manufacturier dont la part a fondu.

"Il y a eu un léger recul de la croissance dans les services au mois d'octobre. Les commentaires des entreprises qui ont répondu sont prudemment optimistes sur les conditions commerciales et l'économie. Il y a un degré de l'incertitude due à la pandémie, aux contraintes de capacité, à la logistique et aux élections", détaille le président de l'enquête ISM, Anthony Nieves, cité dans le communiqué.

Dans le détail, l'indice d'activité ralentit, de même que celui faisant état des nouvelles commandes, ainsi que l'emploi.

L'activité avait plongé en avril et mai, lorsque l'économie du pays s'était brutalement arrêtée en raison des mesures de confinement mises en place face à la progression de la pandémie de Covid-19.

"Les services se relèvent du choc de la pandémie, mais le rythme de la reprise ralentit et devrait continuer à ralentir", souligne Oren Klachkin, analyste pour Oxford Economics, dans une note.

Un nouveau soutien du gouvernement fédéral aux ménages et aux entreprises, sous la forme d'aides, est en effet jugé indispensable par les économistes pour relancer durablement l'activité, mais la Maison Blanche et le Congrès n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et les mesures adoptées fin mars expirent progressivement.

De nombreux Américains doivent désormais faire face à la fin de leurs droits au chômage.

Cette situation devrait perdurer car le résultat de l'élection présidentielle qui s'est tenue mardi restait inconnu mercredi matin, et l'incertitude pourrait durer plusieurs jours.

Il est de plus en plus probable que le Congrès reste également divisé entre républicains et démocrates, ce qui pourrait compliquer l'adoption de nouvelles aides, les divergences entre les deux camps étant importants.

afp/rp