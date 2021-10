USA: hausse des créations d'emplois dans le secteur privé en septembre (ADP)

Washington (awp/afp) - Les créations d'emplois privées aux Etats-Unis ont fortement augmenté en septembre, doublant presque par rapport à août, et sont bien plus fortes que prévu, signe que le marché de l'emploi reprend de la vigueur alors que les contaminations au Covid-19 diminuent.

En septembre, 568.000 emplois privés ont été créés, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

Les créations d'emplois du mois d'août, qui avaient déçu, sont finalement encore moins fortes qu'initialement annoncé. Elles ont été révisées en baisse, à 340.000 au lieu de 374.000.

En septembre, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie reste le principal créateur d'emplois, avec 226.000 emplois créés, "mais l'embauche reste fortement pénalisée par la trajectoire de la pandémie, en particulier pour les petites entreprises", souligne Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, dans le communiqué.

Près des deux tiers de ces nouveaux emplois, en effet, ont été créés par les entreprises de plus de 1.000 salariés.

Les données ont été recueillies par ADP en début de mois, au cours de la semaine du 12 septembre, c'est-à-dire juste après le pic des contaminations au Covid-19 liées au variant Delta, qui sont en baisse depuis début septembre.

Ainsi "les goulets d'étranglement actuels en matière d'embauches devraient s'estomper à mesure que les conditions de santé liées au variant (Delta) continuent de s'améliorer, ouvrant la voie à de solides créations d'emplois dans les mois à venir", relève Nela Richardson.

Les créations d'emplois dans le secteur privé sont vues comme une première indication, plus ou moins fiable, des chiffres de l'emploi et du chômage, qui seront publiés vendredi.

Environ deux fois plus de créations d'emplois, secteurs public et privé confondus, sont attendus, les analystes tablant sur 450.000 créations d'emplois. Le taux de chômage, lui, devrait reculer de 0,1 point, et s'établir à 5,1%.

Les allocations chômage supplémentaires, qui étaient versées depuis le début de la pandémie, ont expiré début septembre. Les chômeurs de longue durée, ainsi que les indépendants, entre autres, n'y ont désormais plus droit, les contraignant à être moins regardants sur les emplois recherchés.

D'autant plus que l'école a désormais repris, après un an et demi de fermeture ou d'ouverture irrégulière, donnant la possibilité à de nombreuses femmes de rentrer de nouveau sur le marché du travail.

