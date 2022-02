USA: hausse des prix de gros de 1% sur un mois en janvier, +9,7% sur un an

Washington (awp/afp) - Les prix de gros aux États-Unis ont augmenté en janvier par rapport à décembre, un signe supplémentaire que l'inflation continue sa course, mais la hausse des prix sur un an a toutefois ralenti, pour la première fois depuis avril 2020.

Les prix à la production des produits fabriqués et services fournis aux États-Unis ont progressé de 1% en janvier par rapport à décembre, selon l'indice PPI publié mardi par le département du Travail (BLS).

Il s'agit de leur plus forte hausse depuis mai 2021, et elle est deux fois plus élevée qu'attendu. En décembre, la hausse avait été de 0,4% sur un mois, selon des données révisées en baisse et publiées mardi.

L'augmentation est plus marquée pour les biens que pour les services (+1,3% contre +0,7%), précise le département du Travail dans son communiqué.

Sur 12 mois, la hausse des prix de gros est de 9,7%, contre 9,8% en décembre et en novembre, ce qui marquait le record depuis que ces données ont commencé à être compilées en 2010.

Ce ralentissement sur un an est le premier depuis avril 2020, lorsque, sous l'effet des premières mesures de confinement face au Covid-19, l'évolution des prix avait ralenti.

"La combinaison de perturbations tenaces de l'approvisionnement et de prix élevés de l'énergie empêchera les prix à la production de revenir à des tendances plus normales avant la fin de l'année", anticipent Mahir Rasheed et Kathy Bostjancic, économistes pour Oxford Economics, dans une note.

L'indice PPI est une mesure de l'inflation, qui prend en compte les prix du point de vue des fabricants et vendeurs. Les indices des prix à la consommation PCE et CPI mesurent l'évolution des prix côté consommateurs.

L'inflation CPI a ainsi atteint en janvier 7,5% sur un an, son rythme le plus rapide en près de 40 ans.

L'indicateur mensuel "Empire State", mesurant l'activité manufacturière de la région de New York et publié mardi par la Réserve fédérale (Fed), a montré que l'indice mesurant les prix payés aux fournisseurs "est resté proche de son sommet récent", tandis que celui mesurant les prix payés par les clients "a atteint un nouveau record".

afp/rp