USA: hausse en juillet de l'activité économique dans la région de Chicago

Washington (awp/afp) - L'activité économique dans la région de Chicago a de nouveau accéléré sa progression en juillet pour atteindre son plus haut niveau en six mois, surprenant les analystes, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié mardi.

L'indice s'est établi à 65,5 points en juillet, soit 1,4 point de plus qu'en juin.

C'est bien au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur un léger repli à 62.

L'ISM de Chicago est considéré comme un bon baromètre économique de l'ensemble du pays. Il reste largement au-dessus du seuil de 50 points, qui délimite la frontière entre contraction et progression de l'activité.

"Le baromètre d'activité de Chicago a démarré le 3e trimestre sur les chapeaux de roue, les affaires étant soutenues par une solide demande et une production robuste", a affirmé Jamie Satchi, économiste pour MNI Indicators, qui publie les chiffres de l'ISM.

L'indice général ainsi que les données de la production et de la demande ont enregistré "un plus haut en six mois et la majorité des entreprises s'attendent à ce que la demande progresse encore au 3e trimestre", a ajouté l'économiste.

afp/al