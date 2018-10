USA: hausse la plus faible en six mois de l'activité dans la région de Chicago

Washington (awp/afp) - L'activité économique dans la région de Chicago a encore ralenti sa progression en octobre pour le troisième mois d'affilée en tombant à son plus faible niveau depuis avril, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié mercredi.

L'indice s'est établi à 58,4 points en octobre, soit 2 points de moins qu'en septembre. Les analystes prévoyaient qu'il serait quasiment stable à 60 points.

L'ISM de Chicago est considéré comme un bon baromètre économique de l'ensemble du pays. Il reste largement au-dessus du seuil de 50 points, qui délimite la frontière entre contraction et progression de l'activité.

"Un ralentissement de la croissance du carnet de commandes a plus qu'effacé la progression de la production et la hausse de l'emploi", a commenté l'ISM dans un communiqué. Il souligne que sur l'année, le baromètre est en chute de 10,7%, le plus fort recul sur douze mois depuis décembre 2015.

afp/al