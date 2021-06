USA: hausse plus forte qu'attendu des créations d'emplois dans le secteur privé

Washington (awp/afp) - Les créations d'emplois dans le secteur privé ont progressé plus qu'attendu en mai aux Etats-Unis, en grande partie grâce aux embauches dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, un signe positif à la veille de la publication du taux de chômage du mois mai.

Le secteur privé a créé 978'000 emplois en mai, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée jeudi.

C'est une surprise pour les analystes qui prévoyaient un ralentissement par rapport à avril, et tablaient sur 675'000 créations d'emplois.

Plus de la moitié des emplois (440'000) ont été créés par le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, qui avait été particulièrement touché par la crise et est désormais reparti, plus de la moitié des adultes américains étant à présent entièrement vaccinés.

Cette hausse plus forte qu'attendu pourrait être un signe avant-coureur positif pour le rapport sur l'emploi de mai, qui sera publié vendredi et donnera le nombre total d'emplois créés par l'économie américaine et le taux de chômage.

Le rapport de mai est particulièrement attendu après la déception du mois d'avril.

La reprise en cours avait laissé espérer un million de créations d'emplois, mais seuls 266'000 avaient réellement vu le jour, et le taux de chômage avait un peu grimpé à 6,1%.

Paradoxalement en effet, les employeurs voient leur activité reprendre mais peinent à recruter.

Les analystes tablent sur 720'000 créations d'emplois et une petite baisse du chômage, à 5,9%.

Quant aux inscriptions hebdomadaires au chômage, elles sont passées sous la barre des 400'000 fin mai, pour la première fois depuis la mise à l'arrêt brutale de l'économie américaine en mars 2020, a également annoncé jeudi le département du Travail.

Entre le 23 et le 29 mai, 385'000 personnes ont déposé une demande d'allocations chômage, soit 20'000 de moins que la semaine précédente, le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie. Et c'est mieux qu'attendu par les analystes qui tablaient sur 395'000 nouvelles inscriptions.

Au total, 15,4 millions de personnes touchaient mi-mai une allocation chômage, selon les données les plus récentes disponibles.

Le nombre de créations d'emplois privés en avril a en revanche été révisé en baisse, à 654'000 emplois privés contre 742'000 annoncé initialement.

afp/buc