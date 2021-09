USA: hausse plus forte qu'attendu des ventes de maisons neuves en août

Washington (awp/afp) - Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont continué à augmenter en août, bien plus qu'attendu, pour le deuxième mois d'affilée, tandis que celles de juillet ont été révisées en forte hausse, selon les chiffres du département du Commerce publiés vendredi.

En août, 740.000 pavillons neufs ont été vendus en rythme annuel - une estimation des ventes pour l'ensemble de l'année si le rythme observé en août se maintenait -, soit 1,5% de plus que le mois précédent.

La progression est d'autant plus forte que les ventes de juillet ont été plus élevées qu'initialement annoncé, atteignant finalement 729.000, ce qui représente une croissance de 6,4% par rapport à juin, et non de 1%.

Les analystes s'attendaient à une hausse, mais moins forte, avec 720.000 ventes seulement.

Cela reste toutefois bien inférieur au pic de 993.000 ventes enregistrées en janvier, et aux 977.000 ventes enregistrées en août 2020, en plein boom immobilier aux Etats-Unis.

Les taux d'intérêt historiquement bas, et la possibilité pour nombre d'Américains de télétravailler, a en effet provoqué une ruée sur l'immobilier, en particulier dans des villes petites ou de taille moyenne.

Les biens immobiliers à vendre étant trop peu nombreux pour répondre à la forte demande, les prix ont grimpé, tirés également par les difficultés mondiales d'approvisionnement, qui ont rendu les matériaux de construction plus chers.

En août, le prix médian d'une maison neuve est resté stable par rapport à juillet, à 390.900 dollars. Comparé à août 2020, il est plus élevé de 20%.

Les prix de l'immobilier, qui n'avaient cessé de grimper depuis mi-2020, avaient marqué une pause en juin, avant de partir à la hausse en juillet.

Et la situation devrait progressivement se normaliser dans les mois à venir, selon les économistes.

Ainsi, "le stock de maisons à vendre a augmenté en août pour atteindre le plus grand volume depuis octobre 2008, bien qu'une part record de ce stock soit constituée de maisons dont la construction n'a pas encore commencé", observe Nancy Vanden Houden, économiste pour Oxford Economics.

La hausse du nombre de maisons en vente "devrait soulager la pression sur les prix, et être une bonne nouvelle pour les ventes à venir", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

afp/rp