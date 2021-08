USA: hausse record des prix de gros en juillet sur un an, stable sur un mois

Washington (awp/afp) - Les prix de gros des biens et services aux Etats-Unis ont connu en juillet une hausse stable sur un mois, mais record sur un an, et leur croissance devrait ensuite suivre le rythme de l'inflation, qui a marqué le pas.

Les prix à la production des produits fabriqués et services fournis aux Etats-Unis ont augmenté de 1% en juillet sur un mois, une progression stable par rapport à celle de juin, selon l'indice PPI publié jeudi par le département du Travail. Cette hausse est cependant deux fois plus élevée que celle qui était attendue par les analystes (0,5%).

Par rapport à juillet 2020 en revanche, la hausse des prix de vente est de 7,8%, un record depuis que les données sur un an ont commencé à être calculées en novembre 2010.

L'indice PPI mesure les prix du point de vue des fabricants et vendeurs, quand l'indice CPI les mesure côté consommateurs. L'indice CPI, publié mercredi, a montré en juillet un ralentissement sur un mois (0,5%) et une stabilité sur un an (5,4%), un signe rassurant face aux craintes sur une flambée durable des prix à la consommation.

"L'indice PPI, contrairement au CPI, s'accélère", relève ainsi Rubeela Farooqi, économiste en chef des États-Unis pour High Frequency Economics.

"Près des trois quarts de l'augmentation de juillet (...) peuvent être attribués à une augmentation de 1,1% des prix de vente des services", détaille le département du Travail dans son communiqué.

Les prix des services connaissent ainsi une hausse record, notamment forte chez les concessionnaires automobiles et dans les activités liées au tourisme.

Les prix de gros des biens progressent, eux, de 0,6%.

"Les prix continuent d'être affectés par des effets liés à la pandémie, notamment une forte demande et une offre restreinte. L'impact de la réouverture devrait diminuer au cours des prochaines mois", a également souligné Rubeela Farooqi, avertissant cependant sur le risque les ruptures d'approvisionnement soit "exacerbé en raison de la propagation du variant Delta".

"Nous nous attendons à ce que (la hausse) de juillet marque le pic de l'inflation des prix à la production alors que les pressions sur l'offre devraient diminuer progressivement au cours des prochains mois et que la demande ralentit par rapport à son rythme fulgurant du premier semestre de l'année", a commenté Mahir Rasheed, économiste pour Oxford Economics, dans une note.

afp/rp