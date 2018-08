USA: inflation de 0,2% en juillet sur un mois, stable à 2,9% sur un an

Washington (awp/afp) - Les prix ont légèrement augmenté aux Etats-Unis en juillet, maintenant l'inflation annuelle à 2,9%, au plus haut depuis 2012, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié vendredi par le département du Travail.

L'indice CPI a avancé de 0,2% en juillet en données corrigées des variations saisonnières par rapport à juin, comme s'y attendaient les analystes.

Sans les prix alimentaires et de l'énergie, la hausse mensuelle est de 0,2% également, comme prévu.

En revanche, sur un an, cette inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) grimpe à 2,4%, son plus haut niveau depuis septembre 2008, contre 2,3% sur un an en juin.

La hausse sur douze mois est nettement tirée par celles des logements et des loyers (+3,5%) mais aussi par les prix des transports (+4%) et les services médicaux (+2,3%).

Les prix alimentaires, sur douze mois également, ont avancé de 1,4%.

Les prix de l'énergie, qui sur un an ont grimpé de 12,1%, ont en revanche reculé en juillet de -0,5%, dont -0,6% pour les seuls prix de l'essence.

Signe que la guerre des tarifs douaniers entamée par les Etats-Unis commence à se répercuter sur le prix de certaines importations, le coût des gros appareils ménagers comme les machines à laver a bondi de 3,5% sur le mois.

Au début de l'année la Maison Blanche a en effet imposé des droits de douane de 20% à 50% sur des grandes machines à laver fabriquées en Chine, en Corée du sud, au Mexique et au Vietnam et les fabricants avaient prévenu que cette hausse des tarifs douaniers serait répercutée sur les prix au détail.

Les données du ministère du Travail montrent aussi une hausse remarquable de 2,6%, sur le mois, du prix des journaux, peut-être liée également à la hausse du prix du papier, lui aussi visé par les taxes américaines.

Le ministère du Travail a également publié l'évolution du salaire horaire moyen qui est resté inchangé en juillet montrant une fois de plus que les salaires ne sont guère sur une pente ascendante.

A 2,9% sur un an, son plus haut niveau depuis six ans, l'inflation mesurée par le CPI dépasse nettement l'objectif de 2% en glissement annuel fixé par la Réserve fédérale (Fed).

Mais la Banque centrale s'appuie de préférence sur une autre référence, l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation (PCE), généralement plus bas que le CPI et dont la hausse sur un an s'est établie en juin à 2,2%.

La Fed reste vigilante sur l'inflation et les effets dopants sur la croissance de l'important stimulus fiscal adopté par l'administration Trump qui a poussé l'expansion de la première économie mondiale à 4,1% en rythme annuel au 2e trimestre.

Elle prévoit de relever ses taux d'intérêt encore deux fois d'un quart de point de pourcentage (0,25%) d'ici la fin de l'année pour les

