USA: l'absence de structures abordables de garde d'enfants pèse sur l'emploi

Washington (awp/afp) - La garde des jeunes enfants, très coûteuse aux Etats-Unis, pèse lourdement sur la participation des femmes au marché de l'emploi, a déploré mercredi le président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, jugeant nécessaire de se pencher sur cette question.

"De nombreux autres pays, nos pairs, nos concurrents des démocraties des économies avancées, ont des systèmes de garde d'enfants plus développés" que les Etats-Unis, a relevé le président de la Réserve fédérale, lors d'une audition à la Chambre des représentants.

"Ils finissent par avoir une participation des femmes au marché du travail nettement plus élevée. Nous avions il y a 25 ans la plus importante participation des femmes à la population active. Ce n'est plus le cas", a-t-il regretté, faisant état de "politiques (qui) nous ont laissé derrière".

Jerome Powell a ainsi jugé "utile de se pencher" sur ce problème, "nous devons nous demander pourquoi c'est le cas et comment faire mieux".

Il n'existe pas de crèches publiques aux Etats-Unis, où faire garder un jeune enfant dans un "day care", l'équivalent d'une crèche, peut coûter, dans certains Etats, plus de 20.000 dollars (16.500 euros) par an, selon une étude ChildCare Aware of America citée par le site Verywellfamily.

Et l'école publique n'accepte les enfants, selon les Etats, qu'à partir de 4 ou 5 ans.

afp/rp