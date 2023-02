USA: l'activité dans les services de nouveau en croissance en janvier

Washington (awp/afp) - L'activité dans les services est repartie à la hausse en janvier aux Etats-Unis, après s'être contractée en décembre pour la première fois en deux ans et demi, profitant de la bonne santé de l'activité commerciale et des nouvelles commandes.

L'indice publié vendredi par la fédération professionnelle ISM est remonté à 55,2%. Il était tombé à 49,2% le mois précédent, selon des chiffres ajustés des variations saisonnières.

Un chiffre supérieur à 50% est synonyme de croissance, un chiffre inférieur indique, au contraire, une contraction.

Les analystes de Briefing.com s'attendaient au redémarrage des services, qui représentent les deux tiers de l'économie américaine, mais avaient tablé sur une hausse moins nette, à 50,2%.

"Les personnes sondées ont indiqué que les capacités des entreprises et leurs performances logistiques continuent de s'améliorer", a déclaré Anthony Nieves, le président de l'enquête, cité dans un communiqué.

"Bien que les réponses varient selon le secteur et l'entreprise, la majorité des membres du panel ont indiqué que les affaires évoluent dans une direction positive", a poursuivi M. Nieves.

Dans le détail, l'activité commerciale est montée de 6,9 points à 60,4% et les nouvelles commandes ont grimpé de 15,2 points à 60,4%.

Les analystes s'attendent toutefois à des prochains mois difficiles, marqués par la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale (Fed) pour lutter contre l'inflation.

"Malgré le rebond de l'indice en janvier, le scénario d'un ralentissement à plus long terme du secteur des services reste intact et une augmentation significative est peu probable au cours des prochains mois, la demande se tarissant avec les hausses de taux de la Fed et le durcissement des conditions financières", a commenté Oren Klachkin d'Oxford Economics.

"Nous continuons d'anticiper une légère récession plus tard cette année", a ajouté M. Klachkin.

afp/rp