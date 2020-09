USA: l'activité dans les services monte en août, mais à un rythme moins élevé

Washington (awp/afp) - L'activité dans les services aux Etats-Unis a augmenté en août, pour le troisième mois d'affilée, mais à un rythme moins élevé qu'en juillet, selon l'indice de l'association professionnelle ISM publié jeudi.

L'indice, qui mesure le niveau d'activité des entreprises, s'est établi à 56,9% en août, contre 58,1% en juillet et 57,1% en juin. C'est en ligne avec les 56,7% attendus par les analystes.

L'indice de l'activité dans les services, compilé par l'ISM auprès d'entreprises du secteur, était tombé à 41,8% en avril sous l'effet des mesures de confinement. Il était alors passé pour la première fois depuis décembre 2009 sous la barre des 50%.

"Les commentaires des personnes interrogées sont majoritairement optimistes (...) quant à l'environnement des affaires et à l'économie alors que les entreprises commencent à rouvrir", souligne Anthony Nieves, auteur du rapport, cité dans le communiqué.

Toutefois, "les secteurs, qui n'ont pas redémarré, restent préoccupées par une incertitude persistante", a-t-il ajouté, évoquant également un "défi en termes de capacité et de logistique en raison de la pandémie et de l'impact sur les livraisons et l'exécution des commandes".

Dans le détail, en août, l'indice mesurant les nouvelles commandes a reculé, passant de 67,7% à 56,8%.

En revanche, l'emploi est reparti à la hausse, passant de 42,1% en juillet à 47,9%.

Ce troisième mois de hausse montre que "le secteur des services se rétablit lentement" et cela "devrait s'accélérer progressivement avec une réouverture plus complète de l'économie", souligne Rubeela Farooqi de High Frequency Economics, dans une note.

Toutefois, elle précise que "le secteur est toujours exposé aux risques liés à des interruptions répétées de l'activité en raison du virus, et à une demande déprimée qui pourraient peser sur l'activité à l'avenir".

La Maison Blanche et les élus démocrates du Congrès négocient en vain depuis plus d'un mois un nouveau plan d'aide à l'économie, pourtant jugé crucial pour permettre à l'activité de redémarrer pleinement.

afp/rp