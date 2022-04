USA: l'activité manufacturière de New York rebondit en avril

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de New York a rebondi en avril, mais les prix payés par les industriels pour leurs achats de matières premières et pièces détachées ont atteint un plus haut historique.

L'indice mesurant l'activité générale a gagné 36 points pour s'établir à 24,6 points, selon l'indicateur "Empire State" publié vendredi par l'antenne régionale de la Réserve fédérale (Fed).

Il s'était, en mars, contracté pour la première fois depuis mi-2020.

Les nouvelles commandes et les livraisons ont fortement progressé. Les délais de livraison ont continué à se rallonger, à un rythme cependant moins rapide qu'au cours des derniers mois.

Les prix payés atteignent un record historique, tandis que les prix en sortie d'usine, qui avaient atteint un plus haut en mars, restent très élevés.

Par ailleurs, les industriels sont beaucoup moins optimistes quant à l'activité pour les six prochains mois.

afp/rp