Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York a surpassé les attentes et renoué avec la croissance en avril, pour la première fois depuis cinq mois, grâce à une hausse des nouvelles commandes, mais l'emploi se replie toujours.

L'indice mesurant l'évolution de cette activité a grimpé de 35 points, pour s'établir à 10,8 points, selon l'enquête mensuelle Empire State, publiée lundi par l'antenne de New York de la banque centrale américaine (Fed) et réalisée auprès d'industriels de la région.

Cela a surpris les analystes qui anticipaient un cinquième mois de contraction d'affilée et tablaient sur un indice à -19,0 points, selon le consensus de Briefing.com.

Dans le détail, la Fed de New York précise que "les nouvelles commandes et les expéditions ont bondi", tandis que "les délais de livraison sont restés stables et les stocks ont augmenté".

"Malgré l'augmentation de l'activité, l'emploi et les heures travaillées ont diminué pour un troisième mois consécutif", est-il cependant indiqué.

Quant aux prix des pièces détachées et matières premières, leur hausse s'est modérée, suivant l'évolution de l'inflation. Les prix de vente ont eux "augmenté au même rythme que le mois dernier".

Et les entreprises restent peu optimistes, et s'attendent toujours "à peu d'amélioration des conditions au cours des six prochains mois".

afp/rp