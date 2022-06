USA: l'activité manufacturière de New York reste en contraction en juin

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de New York a repris en juin mais pas suffisamment pour effacer la forte contraction enregistrée en mai, selon l'indice mensuel Empire State publié mercredi par la banque centrale américaine (Fed).

L'indice a gagné 10,4 points mais il reste en territoire négatif (-1,2 points), selon cette enquête réalisée auprès des industriels de la région. L'activité est considérée en contraction lorsque l'indice est inférieur à zéro.

Les analystes anticipaient de leur côté une légère hausse de l'activité (3 points).

Les nouvelles commandes qui avaient fortement chuté en mai, repassent dans le vert (5,3 points), de même que les expéditions de marchandises (4 points).

De plus, les commandes non honorées ont baissé de 6,9 points à -4,3 points, "pour la première fois depuis un an", a précisé la Fed. Ceci reflète probablement une amélioration sur les chaînes d'approvisionnement.

La composante mesurant les prix payés a en revanche continué de grimper à un niveau record (78,6 points).

La Fed estime que le niveau d'activité reste d'une manière générale "solide" en juin de même que la croissance de l'emploi.

Pour autant, 28% des personnes interrogées ont indiqué que l'environnement économique s'était amélioré au cours du mois, et 29% ont fait part d'une aggravation des conditions.

S'agissant de la conjoncture à venir, l'optimisme s'est "modéré pour un troisième mois consécutif", souligne la Fed.

La composante mesurant l'environnement économique des mois à venir a ainsi chuté de 4 points, à 14.

"Les délais de livraison devraient diminuer au cours des six prochains mois, tout comme les prises de commandes, tandis que hausses des prix et de l'emploi devraient se poursuivre", anticipe enfin l'institution.

