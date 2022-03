USA: l'activité manufacturière de New York se contracte en mars

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de New York s'est contractée en mars, pour la première fois depuis mi-2020, et l'indice tombe à son plus bas niveau depuis mai 2020, selon l'indicateur "Empire State" publié mardi par l'antenne régionale de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice mesurant l'activité générale chute de 15 points, pour tomber à -11,8 points. Il passe ainsi sous la barre du zéro, ce qui signifie que l'activité a été moins importante que le mois précédent.

Les analystes n'avaient pas anticipé cette chute de l'activité, et voyaient même l'indice grimper à 9 points.

"Les nouvelles commandes et les livraisons ont légèrement diminué, mais les carnets de commandes ont augmenté. Les délais de livraison continué à s'allonger sensiblement, et les stocks ont augmenté", détaille la Fed de New York.

Et alors que l'inflation aux États-Unis est au plus haut depuis 40 ans, l'indice mesurant les prix reçus par les industriels de la part de leurs clients "a atteint un nouveau record", tandis que les prix payés aux fournisseurs restent "très élevés".

Quant à l'emploi, l'indice le mesurant observe une "modeste augmentation".

Les chefs d'entreprise sont toutefois plus optimistes qu'en février sur une amélioration des conditions dans les six prochains mois.

afp/al