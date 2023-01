USA: l'activité manufacturière de New York se tasse plus qu'attendu en janvier

Washington (awp/afp) - L'indice de l'activité manufacturière de la région de New York, dans le nord-est des Etats-Unis, a fortement reculé au mois de janvier, signe supplémentaire du ralentissement économique en cours dans le pays, voire d'un risque de récession dans les prochains mois.

L'indice mesurant cette activité a chuté de 22 points par rapport à décembre, pour s'établir à -32,9 points, selon l'enquête mensuelle Empire State, publiée mardi par la Fed de New York et réalisée auprès d'industriels de la région, ce qui représente le niveau le plus bas depuis mi-2020, en pleine pandémie de Covid.

Les analystes attendaient au contraire une légère remontée de l'indice, à -8,5 points (contre -11,2 points en décembre), selon le consensus publié par briefing.com.

Dans le détail, l'ensemble des indicateurs mettent en avant un ralentissement en cours de l'économie américaine: le sous-indice concernant les nouvelles commandes ainsi que celui concernant les livraisons subissent tous deux un fort repli, de 28 points, alors que les commandes déjà inscrites au carnet des entreprises se replie de 14,3 points.

Conséquence, sur le mois écoulé, 44% des professionnels interrogés estiment que la situation a empiré alors que seuls 11% ont au contraire le sentiment d'une amélioration.

Ce ralentissement entraîne également un coup de frein sur le marché de l'emploi, le sous-indicateur dédié restant légèrement positif (+2,8 points) mais en recul de 11 points sur un mois et surtout à son niveau le plus faible depuis deux ans.

Dans le même temps, le sous-indicateur concernant le temps de travail est resté négatif et en baisse.

Du côté des perspectives, le sous-indicateur relatif aux conditions à venir reste positif (+8 points), signe que les entreprises estiment que le ralentissement sera passager et qu'elles s'attendent à une amélioration du contexte économique dans les six prochains mois.

Signe de cet optimisme relatif, les sous-indices relatifs à l'investissement et aux dépenses technologiques restent élevés.

afp/rp