USA: l'activité manufacturière de la région de Chicago continue de chuter en mai

Washington (awp/afp) - L'activité économique dans la région de Chicago, à forte dominante manufacturière, est tombée en mai à son niveau le plus bas depuis 1982, pénalisée par la pandémie, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié vendredi.

L'indice a perdu 3,1 points et s'est établi à 32,3 points en mai, largement inférieur au seuil des 50 points au-dessous duquel l'activité est en récession. Les analystes tablaient sur un léger redressement de l'activité en mai.

"Parmi les cinq principaux indicateurs, les carnets de commandes et les livraisons de fournisseurs ont connu les baisses les plus importantes, tandis que l'emploi a légèrement augmenté", détaille ISM dans son communiqué.

Un peu plus d'un quart des entreprises interrogées estiment que le Covid-19 aura un impact sur leur activité pendant 6 à 9 mois. Moins d'un quart tablent sur un impact de 9 à 12 mois, et la même proportion anticipe une année, et même 3 années de difficultés. Elles ne sont en revanche que 10,4% à anticiper un impact de moins de trois mois.

La demande avait enregistré le mois précédent sa plus forte chute depuis la création de cet indice.

La crise du Covid-19 arrive alors que l'industrie manufacturière américaine avait, l'an passé, particulièrement souffert du bras de fer sino-américain et du ralentissement mondial.

afp/rp