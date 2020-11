USA: l'activité manufacturière de la région de Chicago ralentit en novembre

Washington (awp/afp) - La croissance de l'activité manufacturière de la région de Chicago aux Etats-Unis a encore ralenti en novembre pour tomber à son plus bas niveau depuis août tout en restant en expansion, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié lundi.

L'indice recule de 2,9 points et s'établit à 58,2%, conforme aux attentes des analystes (58,1%).

Parmi les cinq principales composantes de l'indice, les nouvelles commandes et la production ont affiché les plus fortes baisses, tandis que les livraisons ont enregistré la plus forte hausse.

La demande a pris un coup de froid en novembre avec une baisse des nouvelles commandes de 5 points à son plus bas niveau depuis août. Il s'agit de la première baisse depuis mai.

La production a également reculé de 1,2 point.

Certaines entreprises ont certes signalé une hausse de la demande mais les niveaux de commandes restent inférieurs à ceux d'avant la crise, note l'ISM.

D'autres ont noté une demande stagnante et ont dû ajuster leur production en raison de la nouvelle vague d'infections de Covid-19.

