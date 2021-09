USA: l'activité manufacturière de la région de New York progresse

Washington (awp/afp) - La croissance de l'activité manufacturière de la région de New York s'accélère considérablement en septembre, et ce, plus que prévu, confortant l'optimisme des industriels pour les six mois à venir.

L'indice mesurant cette activité gagne 16 points, se hissant à 34,3 points, selon l'indicateur mensuel "Empire State" publié merci par la Banque centrale américaine (Fed). Les analystes tablaient sur 18,6 points. Cette forte hausse intervient après une chute en août qui suivait un mois de juillet record.

La totalité des composantes de l'indice, notamment les nouvelles commandes ou l'emploi, "ont toutes augmenté de manière substantielle", souligne la Fed dans un communiqué, ajoutant que celle mesurant des délais de livraison atteint même un record.

Au total, 46% des personnes interrogées ont signalé une amélioration de leur activité tandis que 12% ont signalé une détérioration.

Pour l'avenir, les entreprises s'attendent à une nouvelle amélioration de la conjoncture si bien que leur projets de dépenses ont nettement augmenté, note la Fed.

afp/rp