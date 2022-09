USA: l'activité manufacturière de la région de New York recule en septembre

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée en septembre, pour le deuxième mois d'affilée, bien moins cependant que ce qui était attendu, et limitant les dégâts après la très forte baisse du mois d'août.

L'indice a grimpé de 30 points par rapport à août, pour s'établir à -1,5 point, selon l'indice mensuel Empire State publié jeudi par la banque centrale américaine (Fed), mesuré dans une région fortement industrialisée.

Malgré cette progression, il reste donc en territoire négatif, ce qui signifie que l'activité reste en contraction par rapport au mois précédent.

C'est toutefois beaucoup mieux qu'attendu, puisque les analystes anticipaient un indice à -13,5.

En août, l'indice avait connu la deuxième plus forte baisse de son histoire, derrière avril 2020, chutant de 42 points et tombant à -31,3 points.

En septembre, "les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les expéditions ont fortement augmenté. Les délais de livraison sont restés stables et les stocks ont augmenté", a détaillé la Fed de New York dans un communiqué.

L'emploi a marqué une "augmentation modeste", tandis que "les indices de prix ont nettement baissé", signal que le ralentissement de l'inflation est en cours, est-il précisé.

Cependant, "pour l'avenir, les entreprises n'étaient pas très optimistes quant à l'amélioration des conditions commerciales au cours des six prochains mois", ajoute la Fed de New York.

L'inflation aux Etats-Unis a légèrement ralenti en août, à 8,3% sur un an, contre 8,5% en juillet. Elle reste cependant très élevée, et un ralentissement de l'activité économique est désormais nécessaire pour la ramener dans les clous.

Cette enquête réalisée auprès des industriels de la région est considérée comme un bon baromètre de l'évolution de l'économie américaine.

afp/rp