USA: l'activité manufacturière de la région de Philadelphie a ralenti en février

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) a ralenti son rythme d'expansion en février par rapport à janvier, selon l'indice de l'antenne locale de la Banque centrale américaine (Fed) publié jeudi.

L'indice a reculé en février, perdant 3 points pour tomber à 23,1 points mais il reste en évolution positive au-dessus de zéro pour le neuvième mois d'affilée, selon cette enquête réalisée début au début du mois auprès d'entreprises du secteur.

C'est mieux que les 15 points qu'attendaient les analystes.

"Les indices mesurant l'activité actuelle, les nouvelles commandes et les livraisons ont légèrement diminué par rapport au mois dernier, mais restent élevés, et l'indice mesurant l'emploi a légèrement augmenté", a résumé la Fed de Philadelphie dans cette enquête.

Les chefs d'entreprises du secteur restent optimistes pour les mois à venir, et s'attendent à une croissance dans les six prochains mois, bien que l'indice montre, là aussi, un enthousiasme plus tempéré que le mois passé.

L'indice avait en effet bondi en janvier, passant de son plus bas niveau depuis le printemps à son niveau le plus élevé depuis février.

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est un indicateur mesurant la perception que les industriels de la troisième région - l'est de la Pennsylvanie, le Delaware et le sud du New Jersey - de la Réserve fédérale ont de la conjoncture à travers l'activité de leurs sociétés.

La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté en janvier pour le quatrième mois d'affilée, mais n'a toujours pas rattrapé son niveau pré-pandémique, selon les données publiées mercredi par la Fed.

La production manufacturière, spécifiquement, a augmenté de 1%.

Un autre indice mesurant la croissance du secteur manufacturier, l'indice des directeurs d'achat de l'association ISM, a fait état pour janvier d'un huitième mois de croissance d'affilée, à un rythme toutefois un peu ralenti par rapport à décembre.

Dans la région de Chicago, l'activité manufacturière était en janvier au plus haut depuis juillet 2018, selon un indice ISM spécifique.

Dans la région de New York, elle a retrouvé en février un peu de vigueur après plusieurs mois de ralentissement.

afp/buc