USA: l'activité manufacturière de la région de Philadelphie carbure en janvier

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (nord-est des États-Unis) commence l'année en fanfare: elle a bondi en janvier à son niveau le plus élevé depuis février 2020, avant que la pandémie de Covid-19 ne provoque la quasi-fermeture de l'économie.

L'indice a grimpé à 26,5 points en janvier, au plus haut depuis les 30,8 points de février 2020, a indiqué jeudi l'antenne locale de la Banque centrale américaine (Fed).

Cela surpasse largement les attentes des analystes, qui tablaient sur un indice à 12 points.

Il s'agit du huitième mois de croissance d'affilée.

L'indice de décembre a par ailleurs été révisé en baisse, à 9,1 points au lieu de 15 points. La croissance avait fortement ralenti, et était tombée au plus bas depuis le printemps.

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est un indicateur mesurant la perception que les industriels de la troisième région -- l'est de la Pennsylvanie, le Delaware et le sud du New Jersey -- de la Réserve fédérale ont de la conjoncture à travers l'activité de leurs sociétés.

