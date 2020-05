USA: l'activité manufacturière de la région de Philadelphie en rouge en mai

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière de la région de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) est restée dans le rouge en mai pour le troisième mois d'affilée, toujours affectée par l'impact de la pandémie de Covid-19, selon l'indice de l'antenne locale de la Banque centrale américaine (Fed) publié jeudi.

Cet indicateur d'activité a certes regagné du terrain (+13 points) en mai mais il s'établit à -43,1 points et demeure donc en contraction, précise la Fed de Philadelphie dans un communiqué. C'est conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur -43 points.

L'indicateur mesure la perception que les industriels de la troisième région de la Réserve fédérale (couvrant l'est de la Pennsylvanie, le Delaware et le sud du New Jersey) ont de la conjoncture à travers l'activité de leur société. L'enquête a été menée du 11 au 18 mai.

