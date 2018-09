USA: l'activité manufacturière ralentit en septembre dans la région de New-York

Washington (awp/afp) - L'activité manufacturière dans la région de New York ralentit plus vite que prévu en septembre mais elle demeure "solide", selon l'antenne de New York de la Banque centrale américaine (Fed) qui a publié lundi l'indice mensuel Empire State.

L'indice perd 6,6 points à 19 points en septembre quand les analystes tablaient sur 23 points après 25,6 points en août.

Le sous-indice des prix perd 3,7 points et celui des nouvelles commandes 0,6 point.

En revanche, le sous-indice du nombre d'employés gagne 0,2 point et celui du nombre d'heures hebdomadaires travaillées grimpe de 2,6 points, témoignant du dynamisme du marché du travail.

Au total, 40% des entreprises ayant répondu à l'enquête ont fait part d'une amélioration des conditions économiques et 21% d'une dégradation.

Les entreprises demeurent par ailleurs "modérément optimistes" sur l'activité des six prochains mois. L'indice des conditions à venir recule ainsi de 4,5 points à 30,3 points.

Les indices relatifs au futur carnet de commandes et aux livraisons à venir demeurent négatifs, "suggérant que les entreprises s'attendent à moins d'activité", commente la Fed.

"Notre sentiment est que le taux de croissance de l'activité a probablement atteint un pic pour ce cycle mais nous ne voyons pas de preuve qu'un réél ralentissement a déjà commencé", a commenté Ian Shepherdson, économiste pour Pantheon Macroeconomics.

L'activité de l'industrie manufacturière de la région de New York est considérée comme un bon baromètre pour le reste du pays.

afp/ol