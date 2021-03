USA: l'agence S&P confirme la note AA+ des Etats-Unis, perspective stables

Washington (awp/afp) - L'agence de notation financière S&P a confirmé mardi la note AA+ de la dette à long terme des Etats-Unis, attribuée aux émetteurs considérés comme très fiables, assortie d'une perspective stable, signalant ainsi qu'elle n'a pas l'intention de changer la note dans l'immédiat.

Cette notation "repose sur (les) institutions solides (du pays), une économie diversifiée et résiliente, une grande flexibilité de la politique monétaire et son statut d'émetteur de la première devise de réserve au monde", détaille l'agence dans un communiqué, relevant toutefois que "la dette publique et les déficits publics (...) se sont aggravées en 2020 à la suite du choc économique causé par la pandémie". Un troisième plan de relance, de 1.900 milliards de dollars, vient d'être adopté et signé par le président Joe Biden.

afp/rp