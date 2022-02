USA: l'ampleur de la hausse des taux en mars dépendra des données (Fed)

Washington (awp/afp) - Une responsable de la Banque centrale américaine (Fed) a dit lundi s'attendre à une forte inflation pendant tout le premier semestre au moins, et, par conséquent, être favorable à un relèvement des taux en mars, dont l'ampleur dépendra des données récentes.

"Je soutiens l'augmentation des taux directeurs lors de notre prochaine réunion en mars", a déclaré la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, soulignant que "si l'économie évolue" comme elle l'anticipe, "des augmentations de taux supplémentaires seront appropriées dans les mois à venir".

Elle ne précise cependant pas l'ampleur de la hausse qu'elle envisage à ce stade.

"Je surveillerai les données de près pour juger de la taille appropriée", a-t-elle précisé, lors d'un discours devant l'American Bankers Association Community Banking Conference.

Face à une inflation au plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis, et qui menace désormais l'économie, la Fed devrait commencer lors de sa prochaine réunion, les 15 et 16 mars, à relever ses taux directeurs. Ceux-ci se trouvent, depuis mars 2020, dans la fourchette basse de 0 à 0,25%.

Les responsables de l'institution monétaire ont multiplié les interventions pour soutenir cette mesure, mais ne sont pas d'accord sur la hausse à prévoir: relèveront-ils les taux à 0,25-0,50%? Ou à 0,50-0,75%, ce qui serait une hausse inhabituellement brutale?

Michelle Bowman anticipe qu'une "inflation inconfortablement élevée persistera au moins jusqu'au premier semestre 2022".

"Nous pourrions voir des signes de ralentissement de l'inflation au second semestre, mais il existe un risque substantiel qu'une inflation élevée persiste", a averti la gouverneure.

Elle juge par ailleurs que les conditions sur le marché du travail sont "actuellement conformes" au plein emploi que vise la Fed. Le taux de chômage était de 4% en janvier, et les employeurs font face à une importante pénurie de main-d'oeuvre.

L'autre mesure qui devrait permettre de faire ralentir l'inflation sera la réduction du bilan de la Fed. En mars, les achats d'actifs, qui avaient permis à la Fed de soutenir le fonctionnement de l'économie pendant la crise, seront ramenés à zéro, après avoir été réduits progressivement à partir de novembre 2021.

Cela "supprimera une autre source de stimulation inutile pour l'économie", a salué Mme Bowman, précisant que "dans les mois à venir, nous devons passer à l'étape suivante, qui consiste à commencer à réduire le bilan de la Fed en cessant de renouveler les titres arrivant à échéance déjà détenus en portefeuille".

afp/rp