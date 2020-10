New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini nettement dans le rouge mardi après des tweets de Donald Trump annonçant la fin des discussions avec les démocrates sur un nouveau plan d'aide aux ménages et aux entreprises jusqu'à l'élection du 3 novembre.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a perdu 1,34% à 27.772,30 points, le Nasdaq a abandonné 1,57% à 11.154,60 points et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,40% à 3.360,87 points.

afp/rp