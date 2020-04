USA: l'économie mettra "un an ou deux" à retrouver son plein potentiel

Washington (awp/afp) - Il faudra "probablement un an ou deux, quelques années, pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel" après la crise du Covid-19, a dit jeudi le président de la Fed de New York, John Williams.

"Malheureusement, je pense que c'est une situation où notre économie va être moins performante pendant un certain temps, et les risques sur l'inflation sont plus à la baisse qu'à la hausse", a-t-il encore indiqué lors d'une conférence virtuelle de l'Economic club de New York. Cette région est l'épicentre du coronavirus aux Etats-Unis.

afp/rp