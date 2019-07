USA: l'indice d'activité dans les services au plus bas depuis deux ans (ISM)

Washington (awp/afp) - La croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a marqué le pas en juin davantage que ne s'y attendaient les analystes pour s'inscrire au plus bas depuis deux ans, selon l'indice des directeurs d'achats publié mercredi par l'association professionnelle ISM.

L'indice non-manufacturier s'est établi à 55,1%, en repli de 1,8 point. C'est son plus faible niveau depuis juillet 2017.

L'activité est toujours en croissance tant que cet indice s'inscrit au-dessus de la limite de 50%.

Il signale une croissance du secteur des services depuis maintenant 113 mois d'affilée (plus de neuf ans).

Parmi les composantes de l'indice, le baromètre d'activité s'est replié de 3 points à 58,2%. Celui des nouvelles commande a reculé de 2,8 points à 55,8% et celui de l'emploi de 3,1 points à 55%.

L'indice des prix a progressé moins vite de 3,5 points à 55,4%.

L'autre indicateur d'ISM, portant sur le secteur manufacturier et publié lundi, encore dans le vert, est toutefois tombé à son plus bas niveau depuis trois ans et demi.

L'indice ISM manufacturier a perdu 0,4 point de pourcentage, à 51,7%, dans la mesure des attentes des analystes. Cela représente une baisse de l'expansion pour le 3e mois d'affilée.

afp/al