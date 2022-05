USA: l'indice d'activité manufacturière de Philadelphie tombe au plus bas en mai

Washington (awp/afp) - L'indice mesurant l'activité manufacturière de la région de Philadelphie, dans le Nord-Est des États-Unis, est tombé en mai à son plus bas niveau depuis mai 2020, selon les données de l'antenne régionale de la Banque centrale américaine (Fed) publiées jeudi.

L'indice général mesurant l'activité a chuté de 15 points, pour s'établir à 2,6 points (-10 points), selon cette enquête réalisée auprès d'industriels de la région. L'indice reste supérieur à zéro, ce qui signifie que l'activité reste en croissance, mais à un rythme très faible.

Les analystes n'avaient pas prévu un tel ralentissement, et tablaient sur un recul de l'indice de 1,1 point, à 16,5 points.

Dans le détail, l'indice mesurant les nouvelles commandes a progressé plus vite en mai qu'en avril, de même que celui mesurant les expéditions, qui grimpe même à son plus haut niveau depuis octobre 2020.

En revanche, l'indice mesurant l'emploi recule, mais reste positif, signalant une progression moins forte que le mois dernier des effectifs.

Quant aux prix, ils suivent le rythme de l'inflation, et se modèrent un peu après le record d'avril - l'indice était à son plus haut depuis 43 ans - mais restent à un niveau très élevé.

Plus de la moitié des entreprises interrogées ont déclaré avoir relevé les prix de leurs produits.

Mesuré dans une région fortement industrialisée du nord-est des États-Unis, cet indicateur avancé est considéré comme un bon baromètre de l'évolution de l'activité économique américaine. Il mesure la perception que les industriels de l'est de la Pennsylvanie, du Delaware et du sud du New Jersey, ont de la conjoncture, à travers l'activité de leur société.

L'enquête a été menée du 9 au 16 mai.

L'inflation a un peu ralenti en avril aux Etats-Unis, à 8,3% sur un an, selon l'indice CPI du département du Commerce publié le 11 mai, mais reste très proche de son plus haut niveau depuis 40 ans.

afp/buc