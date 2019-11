USA: l'inflation accélère en octobre à +0,4%, +1,8% sur un an

Washington (awp/afp) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré de 0,4% en octobre après avoir stagné en septembre, selon l'indice CPI publié par le département du Travail mercredi.

Les analystes tablaient, eux, sur une hausse un peu moins forte (+0,3%).

Sur douze mois, l'inflation se hisse à 1,8% après +1,7% le mois précédent. Sans les prix de l'énergie et de l'alimentation, l'indice progresse de 0,2% sur le mois et est en hausse de 2,3% sur un an (contre 2,4% en septembre).

Le secteur de l'énergie (+2,7%), des services dans le secteur énergétique (+1,8%) ou encore les véhicules d'occasion (+1,3%) et l'alimentaire (+0,2%) ont tiré l'inflation en octobre.

En revanche, les prix des nouveaux véhicules ont baissé de 0,2% et ceux du secteur de l'habillement de 1,8%.

Malgré un rebond sur le mois, les prix de l'énergie sont en baisse de 4,2% sur un an.

La Fed est très attentive à l'inflation qu'elle voudrait voir plus proche de 2%. Mais elle se focalise davantage sur un autre indice d'inflation, l'indice PCE, qui se base sur les dépenses réelles des consommateurs et qui doit être publié le 27 novembre.

