USA: l'inflation ralentit en novembre, à 5,5% sur un an

Washington (awp/afp) - L'inflation a fortement ralenti en novembre aux Etats-Unis, tombant à 5,5% sur un an contre 6,1% en octobre, selon l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce.

Le ralentissement de la hausse des prix est conforme aux attentes des analystes.

Et sur un mois, la hausse n'est que de 0,1%, quand elle était de 0,4% en octobre.

Les mesures prises par la Fed pour ralentir l'activité économique, et ainsi espérer juguler la forte inflation, semblent ainsi faire effet.

Mais elles ont aussi découragé les Américains de trop consommer, alors que débutait la saison des fêtes de fin d'année: la consommation ne croît que de 0,1%, contre 0,9% en octobre, comme attendu.

Et, s'ils ont ouvert plus largement leurs portemonnaies pour consommer des services, ils ont réduit leur achats de biens.

Les revenus eux, ont progressé un peu moins que ce qui était prévu, de 0,4%, contre +0,7% le mois précédent. La hausse des revenus est liée à l'augmentation des salaires, précise le département du Commerce dans son communiqué.

La pénurie de main d'oeuvre que connaît le pays depuis un an et demi conduit en effet les employeurs à relever les salaires pour attirer et conserver le personnel.

L'indice PCE de l'inflation est celui que la Fed privilégie. La Fed ambitionne de ramener sa hausse autour de 2%. Une autre mesure, l'indice CPI, qui fait référence, et avait été publié la semaine passée, avait aussi montré un fort ralentissement en novembre, à 7,1% sur un an, contre 7,7%.

