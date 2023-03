Washington (awp/afp) - L'inflation a encore ralenti aux Etats-Unis en février à 6% sur un an, son plus faible niveau depuis près d'un an et demi, au moment où la Fed, chargée de juguler cette hausse des prix, est sous pression avec la faillite de la banque SVB.

L'inflation ralentit également sur un mois, à 0,4%, conforme là aussi aux attentes des analystes, après avoir enregistré un rebond en janvier, selon l'indice CPI publié mardi par le département du Travail.

afp/ck