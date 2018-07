USA: l'inflation sur un an stable à 2,2% en juin (PCE)

Washington (awp/afp) - L'inflation sur un an en juin aux Etats-Unis est restée stable à 2,2%, selon l'indice PCE publié mardi par le département du Commerce.

Sur le mois, l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation, mesure préférée de la Banque centrale (Fed) pour observer l'évolution des prix, a augmenté de 0,1%, comme s'y attendaient les analystes.

Le ministère a révisé en baisse l'inflation du mois d'avant à 2,2% sur un an au lieu de 2,3% initialement estimé.

Hormis les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation sur un an en juin s'est maintenue pour le 3e mois d'affilée à 1,9%, avec une hausse des prix de 0,1% sur le mois.

La Fed, qui surveille l'inflation de près, débute mardi une réunion monétaire à l'issue de laquelle elle devrait laisser les taux d'intérêt inchangés, selon les acteurs financiers.

La modération de l'inflation devrait la conforter dans son intention de faire une pause à l'issue de cette réunion mercredi avant de poursuivre un relèvement graduel de ses taux directeurs.

Deux autres hausses des taux de 25 points de base sont a priori attendues d'ici la fin de l'année alors qu'ils se situent actuellement entre 1,75% et 2%.

L'autre mesure de l'inflation, l'indice CPI, publié mi-juillet et généralement supérieur à l'indice PCE, a progressé de 2,9% sur un an, un sommet depuis 2012. Toujours selon le CPI, l'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a avancé de 2,3% sur un an.

afp/buc