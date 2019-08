USA: la Chine passe au 2e rang des détenteurs de bons du Trésor en juin

Washington (awp/afp) - La Chine est passée en juin au 2e rang des détenteurs de bons du Trésor américains, dépassée par le Japon pour la première fois depuis mai 2017, selon les chiffres du Trésor publiés jeudi.

La Chine, en pleine bataille commerciale avec les Etats-Unis, a constamment réduit son portefeuille d'obligations américaines depuis février.

En juin toutefois, elle l'a légèrement augmenté, à 1.112 milliards de dollars (2 milliards de plus qu'en mai), mais le Japon l'a devancée, avec des placements de 1.122,9 milliards de dollars en bons du Trésor, selon ces statistiques, régulièrement publiées avec deux mois de retard.

Le volume du portefeuille de la Chine est proche de son plus bas niveau depuis deux ans. Depuis un an et le début de la guerre commerciale avec Washington, il a dégonflé de quelque 80 milliards de dollars.

Globalement, la balance des flux de capitaux investis à long terme aux Etats-Unis a retrouvé un excédent en juin, à 79,9 milliards de dollars, contre un déficit le mois précédent, de 13,6 milliards de dollars.

Cet excédent signifie que les Etats-Unis ont attiré plus de capitaux investis à long terme chez eux qu'ils n'en ont investis à l'étranger.

En juin, les investisseurs privés étrangers ont acquis davantage de bons du Trésor américains qu'en mai.

Ces derniers jours, face aux craintes d'un ralentissement mondial qui pourrait déboucher sur une récession dans les 12 mois à venir, les investisseurs se sont rués sur les valeurs sûres comme les bons du Trésor américains, faisant grimper leur prix et chuter leur rendement, qui évolue dans le sens inverse.

Ainsi jeudi, le rendement sur les bons à 30 ans du Trésor américain est tombé à son plus bas niveau historique, passant sous la barre des 2%, à 1,91%.

afp/rp