USA: la Fed abaisse ses prévisions de croissance et d'inflation 2018 et 2019

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé mercredi avoir abaissé ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019.

Elle table désormais sur une hausse du Produit intérieur brut (PIB) américain de 3% cette année et de 2,3% l'an prochain, contre respectivement 3,1% et 2,5% lors de ses projections publiées en septembre. S'agissant de l'inflation, elle l'anticipe à 1,9% pour 2018 comme 2019, contre 2,1% et 2% annoncés précédemment, a détaillé le Comité de politique monétaire (FOMC) dans un communiqué.

En revanche, l'institution, qui a annoncé avoir augmenté ses taux d'intérêts, prévoit un taux de chômage de 3,7% cette année et de 3,5% l'an prochain, des prévisions inchangées par rapport à celles de septembre.

L'administration Trump doit publier vendredi son estimation finale de croissance pour le troisième trimestre.

Fin novembre, elle avait confirmé une croissance solide de 3,5% de l'économie américaine pour la période juillet-septembre, en dépit d'une consommation des ménages moins soutenue.

Cela signifie que la croissance américaine a nettement ralenti par rapport au deuxième trimestre, qui avait inscrit un plus haut en quatre ans à 4,2%.

Pour les trois derniers mois de l'année, les économistes semblent plus partagés sur le rythme d'expansion, certains évoquant 3% quand d'autres la situent à moins de 3%, voire à 2,5%.

Les informations reçues depuis la réunion de novembre "indiquent que le marché du travail a continué de se renforcer et que l'activité économique a progressé à un rythme solide", soulignent néanmoins les membres du Comité monétaire, à l'issue d'une réunion de deux jours.

"Les gains en terme d'emplois ont été importants, en moyenne, ces derniers mois et le taux de chômage est resté bas", ont-ils ajouté. A 3,7%, le taux de chômage est à un niveau inédit en près de 50 ans.

La Fed indique en outre que les dépenses des ménages, traditionnelle locomotive de la croissance américaine, ont continué de s'accroître fortement.

En revanche, elle relève que les investissements des entreprises se sont accrus à un rythme plus modéré alors qu'en septembre, elle estimait encore que ceux-ci s'inscrivaient en croissance "solide".

Les membres du Comité monétaire ajoutent enfin que l'inflation demeure proche de la cible des 2% que la Fed estime favorable à l'économie.

Bien que les économistes s'attendent à un ralentissement de la première économie du monde en 2019 à mesure que les effets du stimulus fiscal et budgétaire vont s'estomper, les membres du Comité monétaire jugent toujours les risques sur les perspectives économiques "globalement équilibrés".

S'ils ont l'intention de scruter les évolutions mondiales à venir, ils passent sous silence l'impact de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

afp/rp