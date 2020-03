USA: la Fed annonce des facilités de crédits pour les entreprises et ménages

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine a annoncé mardi qu'elle allait accorder des facilités de crédits destinés aux entreprises et aux ménages dans un effort pour endiguer l'impact économique de la pandémie du coronavirus aux Etats-Unis.

Parmi les mesures concrètes pour venir en aide aux sociétés et personnes les plus affectées par le coup d'arrêt de l'activité économique (lié aux suspensions de lignes aériennes, aux fermetures de bars, de restaurants, aux mesures de confinement, etc.), la Fed propose de soutenir les prêts automobiles ou immobiliers et d'accorder des prêts aux entreprises.

L'objectif est d'empêcher des difficultés de remboursements des prêts qui accélèreraient les dommages économiques causés par le coronavirus.

Dans un communiqué, la Fed explique avoir mis en place une nouvelle facilité de financement des créances de court terme ("commercial paper"), une mesure qui avait été utilisée pour la dernière fois pendant la crise financière de 2008.

"Le marché de la dette à court terme a été mis à rude épreuve ces derniers jours, les entreprises et les ménages étant confrontés à une plus grande incertitude face à l'épidémie de coronavirus", a commenté la Fed.

La Fed escompte une reprise des investissements "en éliminant une grande partie du risque de l'impossibilité à rembourser" ces dettes de court terme.

La Fed ne peut pas prêter directement aux ménages et aux entreprises, mais elle peut invoquer des pouvoirs d'urgence pour faciliter des prêts et favoriser l'octroi de nouveaux crédits.

Pour protéger la Fed contre les pertes de crédit sur ces prêts, le Trésor fournira 10 milliards de dollars par le biais d'un Fonds de stabilisation.

Cette annonce a semblé rassurer le marché. A Wall Street, le Dow était en hausse de 2,5%, et le S&P de 4,2% peu après la publication du communiqué.

L'administration Trump doit de son côté présenter au Congrès un plan d'aides massives de 850 milliards de dollars pour porter secours aux secteurs qui sombrent dans la récession en raison du coronavirus et dans l'espoir de rassurer les marchés.

afp/rp