USA: la Fed devrait faire une pause sur les taux d'intérêt

Washington (awp/afp) - La Fed, qui conclut mercredi sa première réunion monétaire de l'année, devrait confirmer la pause qu'elle a signalée dans son cycle de hausses de taux, d'autant plus que sa visibilité est réduite en l'absence de statistiques officielles pour cause de "shutdown".

Les acteurs financiers sont quasi unanimes (à 99,5%) pour affirmer, d'après les instruments à terme, que les taux vont rester en l'état pendant un certain temps, selon CME Group.

"La Fed peut faire une pause en attendant plus de clarté mais le cycle de hausses n'est pas terminé", a estimé Ian Shepherdson, économiste de Pantheon Macroeconomics.

Chez Oxford Economics, on ne croit pas que la Fed "en ait fini avec la phase de relèvements des taux", mais on ne prévoit pas non plus "de hausses avant le 1er mai", a affirmé Kathy Bostjancic à l'AFP.

Les taux d'intérêt au jour le jour se situent entre 2,25% et 2,50%, après un relèvement d'un quart de point en décembre, le quatrième tour de vis de l'année 2018.

La banque centrale avait alors abaissé sa projection de croissance du PIB américain pour 2019 à 2,3% au lieu de 2,5%, après 3% en 2018. Et d'après les prévisions médianes des membres du Comité monétaire (FOMC), deux modestes relèvements des taux seraient opportuns cette année, au lieu de trois encore prévus il y a quelques mois.

Mais devant l'inquiétude des marchés, rendus nerveux par le ralentissement de la croissance mondiale, les tensions commerciales et les cinq semaines de paralysie partielle de l'administration américaine ("shutdown"), Jerome Powell, le patron de la Fed, a dû sortir du bois.

Il a assuré en janvier que la Fed serait désormais "patiente", un refrain entonné par le choeur de ses lieutenants, de Richard Clarida, son numéro deux, à Esther George de la Fed de Kansas City, pourtant peu réputée pour être une "colombe" favorable à une politique monétaire accommodante.

Le plus pessimiste, James Bullard de la Fed régionale de Saint Louis (Missouri), membre votant du FOMC, a assuré que si la banque centrale continuait de relever les taux, elle pourrait faire tomber l'économie en récession.

Essoufflement mondial

Rares sont les économistes qui, comme au cabinet d'études TS Lombard, croient que le ralentissement pourrait mener la Fed à renverser la vapeur dès cette année en baissant les taux. Chez Capital Economics, on envisage toutefois un repli des taux directeurs en 2020.

"Certes l'économie ralentit, mais les marchés sur-réagissent", a tempéré Joe Gagnon, économiste du Peterson Institute for International Economics (PIIE). L'activité reste solide puisque selon les projections de la Fed d'Atlanta, elle a progressé de 2,8% au quatrième trimestre, après 3,4% au troisième.

L'essoufflement touche surtout la Chine et l'Europe pour l'instant, souligne Joe Gagnon. La BCE a d'ailleurs indiqué que les risques étaient désormais "orientés à la baisse".

Mercredi à l'issue de la réunion monétaire, Jerome Powell tiendra une conférence de presse à 19H30 GMT, la première d'une série de huit cette année, selon le nouveau rythme qu'il a imposé pour plus de transparence.

Les données pour mesurer la santé de la première économie mondiale ont cruellement manqué pendant le bras de fer entre la Maison Blanche et les démocrates au Congrès sur le financement d'un mur anti-immigration qui a immobilisé la machine statistique officielle.

En raison du "shutdown", les derniers chiffres sur les ventes au détail, les dépenses de construction, les commandes industrielles, les ventes de logements et la balance commerciale n'ont pas paru dans les temps.

L'incidence économique de la paralysie elle-même, qui a retardé pendant un peu plus d'un mois la paye de quelque 800.000 fonctionnaires et commencé à miner le moral des ménages, devrait rapidement s'évaporer. Le président Donald Trump et le Congrès ont trouvé vendredi un accord pour provisoirement financer les administrations jusqu'au 15 février.

afp/rp