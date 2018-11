USA: la Fed inquiète du niveau d'endettement des entreprises (rapport)

Washington (awp/afp) - La banque centrale américaine s'est inquiétée mercredi du niveau de l'endettement des entreprises privées aux Etats-Unis et de la détérioration des critères d'attribution des crédits.

Si les vulnérabilités sont "modérées" quand on prend en compte l'ensemble de l'endettement dans le secteur privé --y compris les ménages-- il en va autrement quand on se penche uniquement sur les dettes des entreprises privées, souligne la Fed. "Le niveau d'endettement des entreprises privées est élevé, et il y a des signes de détérioration des critères d'attribution des crédits", note encore la banque centrale.

Plus inquiétant, "récemment, c'est au sein des entreprises aux résultats les plus faibles et déjà les plus endettées, que l'endettement a augmenté le plus rapidement", souligne le rapport.

Au total, l'endettement considéré comme risqué a augmenté de 5% entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018 pour atteindre un encourt de 2.000 milliards de dollars, note la banque centrale.

L'endettement total des entreprises privées S'établissait à 14.783 milliards de dollars soit une progression de 4,5% entre le 2ème trimestre de l'année dernière et le 2ème trimestre de cette année.

"A l'inverse, les ménages ont emprunté moins rapidement que le taux de progression de la croissance et la dette est largement concentrée chez les emprunteurs qui présentent le moins de risques de défaut", ajoute-t-il.

