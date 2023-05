Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) a annoncé mercredi la dixième hausse d'affilée de ses taux, d'un quart de point de pourcentage, face à une inflation toujours forte, malgré des signes d'essoufflement de l'économie américaine, et en dépit de la récente crise bancaire.

Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 5,00 à 5,25%, au plus haut depuis 2006, à l'issue d'une décision prise à l'unanimité. Les responsables de la Fed précisent qu'ils observeront les effets des décisions successives, et le délai avec lequel elles font effet sur l'économie réelle, pour décider de la nécessité ou non de resserrer encore leur politique monétaire, afin de ramener l'inflation à 2,00%.

afp/rp